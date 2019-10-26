Сто процентов акций компании South Stream Transport B.V., которая занимается строительством газопровода "Турецкий поток", были арестованы решением окружного суда Амстердама. Факт ареста акций в пятницу, 25 октября, подтвердили представители компании, связанной с российским "Газпромом". Само решение было принято судом двумя днями ранее. Как написал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, решение было принято в рамках дела о "мошеннических действиях" "Газпрома", который передал 100% акций South Stream "Газпром трансгаз Краснодар", своей дочерней компании ,"за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза". Украинская компания не признавала эту сделку, поскольку считала, что ее провели для того, чтобы избежать ареста активов.
При этом непосредственно в South Stream заявляют, что арест акций компании не отразится на работе "Турецкого потока". "Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода "Турецкий поток". Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", - приводит "Интерфакс" слова представителей компании.
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на 2,018 миллиарда долларов, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит, "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что обжалует эти решения. 31 декабря 2019 года истекает контракт "Газпрома" и украинского "Нафтогаза". На переговорах в конце сентября Россия, Украина и ЕС пришли к соглашению, что транзит газа с 2020 года должен быть организован по европейскому праву, если украинское правительство успеет принять его положения к 1 декабря. На 28 октября намечен очередной раунд переговоров.
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