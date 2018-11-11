В бундесвере раскрыли группу из примерно 200 военнослужащих, которые готовили политические убийства. Как сообщает немецкое издание Focus, расследование ведет Федеральное ведомство уголовной полиции Германии. При обысках были найдены арсеналы оружия и запасы топлива.
© Reuters/Scanpix

По данным Focus, в числе людей, на которых планировались покушения, — лидер левых в бундестаге Дитмар Барч. Британский таблоид The Daily Mail утверждает, что в списке также были министр иностранных дел Германии Хайко Маас, бывший президент Йоахим Гаук и один из лидеров "Зеленых" Клаудия Рот.

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Кроме того, планировались нападения на лидеров объединений иммигрантов. The Daily Mail называет участников заговора неонацистами.

Как сообщает Focus, заговор удалось раскрыть в ходе расследования дела человека по имени Франко А. По всей видимости, речь идет о подозреваемом, которого задержали в апреле 2018 года. Франко А. — офицер бундесвера, его подозревают в подготовке насильственных преступлений на почве расовой ненависти.

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