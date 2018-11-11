По данным Focus, в числе людей, на которых планировались покушения, — лидер левых в бундестаге Дитмар Барч. Британский таблоид The Daily Mail утверждает, что в списке также были министр иностранных дел Германии Хайко Маас, бывший президент Йоахим Гаук и один из лидеров "Зеленых" Клаудия Рот.
Кроме того, планировались нападения на лидеров объединений иммигрантов. The Daily Mail называет участников заговора неонацистами.
Как сообщает Focus, заговор удалось раскрыть в ходе расследования дела человека по имени Франко А. По всей видимости, речь идет о подозреваемом, которого задержали в апреле 2018 года. Франко А. — офицер бундесвера, его подозревают в подготовке насильственных преступлений на почве расовой ненависти.
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