Генпрокуратура Эквадора выясняет, были ли действия властей страны во время протестов согласованы с иностранными источниками, есть предположения, что для заявлений против правительства в соцсетях использовались IP-адреса из России. Об этом в интервью изданию El Comercio сообщила глава МВД страны Мария Паула Ромо.
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Отвечая на вопрос о том, существовала ли некая договоренность между главами различных социальных движений и группами, которые устраивали беспорядки, глава МВД отметила, что "основные показатели и тенденции в соцсетях против правительства" поднимались в Венесуэле, но некоторые атаки имели IP в России.

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"Надеюсь, что в ближайшие дни расследование, которое проводит Генпрокуратура, нам даст уверенность относительно уровня согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора", - сказала она.

По ее словам, то, что произошло за 12 дней в стране, было попыткой дестабилизировать правительство и не было "политическим переворотом", поскольку в этом не участвовали политические партии. "Были сотни людей, нападающих на военных, месторождения, хранилища воды, объекты телекоммуникаций, СМИ. Это то, что происходит по военному сценарию", - отметила она.

Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября: причиной их стал подписанный 1 октября президентом Эквадора Ленином Морено указ, отменяющий субсидии на дизельное топливо и бензин, в результате чего цены на них выросли более чем на 120%.

Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. По информации индейского движения, были задержаны более тысячи человек, две тысячи ранены, сто человек пропали без вести, более десяти погибли. Из-за беспорядков Морено вместе с правительством временно покинул Кито и перебрался в расположенный в 420 км к юго-западу от нее город Гуаякиль (провинция Гуаяс).

12 октября Ленин Морено обвинил своего предшественника Рафаэля Корреа и главу Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что они руководили протестными акциями. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Во время манифестаций были захвачены многие инфраструктурные объекты, частные предприятия, серьезно пострадал бизнес страны. Власти и оппозиция 13 октября договорились о немедленном прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны указ был аннулирован.

NEWSru.com
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