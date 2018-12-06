По данным Корпуса морской пехоты США, инцидент произошел около 2 часов ночи 6 декабря. Оба самолета взлетели с аэродрома базы морской пехоты США в районе города Ивакуни на юго-востоке острова Хонсю, в 55 км к югу от Хиросимы.
В сообщении Пентагона говорится, что самолеты выполняли запланированный тренировочный полет. Подробности инцидента в заявлении не приводятся.
По информации Минобороны Японии, по крайней мере один из американских военнослужащих выжил. Его обнаружили японские спасатели. Выживший морской пехотинец находился на борту истребителя FA-18, рассказал журналистам министр обороны Такеши Ивайя.
Источник в правительстве США, попросивший не называть его имени, рассказал Reuters, что в небе над Японией столкнулись реактивный истребитель FA-18 и топливозаправщик KC-130. По словам собеседника Reuters, военные пока не выяснили причины столкновения, сейчас ведется расследование этого инцидента.
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