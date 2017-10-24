Альянс работает над созданием логистической команды, которая займется проблемой более быстрого перемещения людей и техники, а также команды, сосредоточенной на защите от подводных угроз морских путей, важных для снабжения Европы, сообщает newsru.com

"Рекомендации включают в себя создание нового управления НАТО по логистике, которое было бы сосредоточено на более оперативном перемещении людей и материально-технических ресурсов, а также создание команды Атлантического и Северного Ледовитого океанов, задачей которой будет защита морских путей сообщения, важных для поставок в Европу, от угроз со стороны подводных лодок", - уточняет издание.

Затраты на создание новых структур пока не подсчитаны. По словам чиновников, министры обороны стран НАТО рассмотрят новую структуру на своем ежеквартальном совещании в следующем месяце.

Заняться этим членов альянса побудила возросшая напряженность в отношениях с Москвой. Мобильность - это одна из уязвимостей, поскольку гражданский транспорт регулируется правилами Европейского союза, применяемыми в мирное время и к военным.

В случае войны главнокомандующий НАТО имеет право приостановить действие этих правил, но логистика понадобится еще до объявления войны, говорят источники издания.

"Альянс должен двигаться быстро или быстрее, чем силы РФ, чтобы наш сдерживающий потенциал был эффективным", - заявил в этом месяце генерал-лейтенант Бен Ходжес, главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Ходжес и другие офицеры альянса призвали к созданию единой европейской зоны, в которой техника могла бы передвигаться быстро и без длительных дипломатических согласований, и новая команда НАТО может помочь в создании такой зоны. Штаб-квартиры команды будут находиться в Брюсселе в Нидерландах и в Неаполе в Италии.