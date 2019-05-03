В пятницу, 3 мая, в верховном штабе союзных сил SHAPE прошла церемония передачи полномочий верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR). Теперь им станет генерал США Тод Уолтерс. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Todas Woltersas
© Sipa / Scanpix

До своего назначения на этот Уолтерс был командующим ВВС США в Европе и воздушными силами союзников.

Предыдущим главнокомандующим был тоже американец, генерал Кертис Скапарротти. На торжественной церемонии он передал флаг командования присутствовавшему на церемонии генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, а тот вручил его генералу Уолтерсу. Тем самым символическая передача полномочий командования состоялась.

Глава SACEUR – один из двух стратегических командующих НАТО. Он руководит всеми операциями союзников. Традиционно на этот пост назначают американца. Одновременно он является командующим силами США в Европе.

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