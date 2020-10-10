В зоне конфликта в Нагорном Карабахе, где обострилось военное противостояние Армении и Азербайджана, вступил в силу режим прекращения огня. В 11 часов мск в субботу, 10 октября, начало действовать соглашение, принятое накануне министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым по итогам продолжавшихся более 10 часов переговоров в Москве.
Прекращение огня объявлено "в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших", заявил на брифинге после переговоров глава мид РФ Сергей Лавров. Режим прекращения огня вводится при посредничестве Международного комитета Красного Креста, его условия будут согласованы дополнительно, отмечает МИД РФ в своем заявлении. Кроме того, Ереван и Баку при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ перейдут к "субстантивным переговорам", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Между тем утром в субботу обе стороны конфликта вновь сообщили об ожесточенных боях в зоне карабахского конфликта с применением большого числа беспилотников и артиллерийского оружия.
Эскалация карабахского конфликта
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.
В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой был установлен в мае 1994 года.
До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.
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