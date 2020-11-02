В Нагорном Карабахе погиб заместитель командующего армией НКР

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1177 военнослужащих армии обороны Карабаха.
27 октября стало известно о ранении министра обороны - командующего Армией обороны НКР генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна. В Баку при этом утверждали, что Арутюнян погиб, и обнародовали видео обстрела его машины беспилотником. Однако в НКР заверили, что он получил легкое ранение и скоро вернется в строй. Позднее представитель Минобороны Армении признал, что состояние Арутюняна остается стабильно тяжелым. Новым главой Минобороны и командующим Армией обороны непризнанной НКР был назначен генерал-лейтенант Микаел Арзуманян.
На этой неделе азербайджанская армия продолжает наступление. Президент Ильхам Алиев в понедельник объявил о том, что ВС Азербайджана заняли новые села в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах.
А пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян сообщил на странице в Facebook, что армянский отряд добровольцев уничтожил 20 турецких спецназовцев в Нагорном Карабахе. Бой с турками произошел в окрестностях села Аветараноц Аскеранского района. Всего в разбитом отряде, по словам Погосяна, были 22 человека.
"Командир говорит, что при желании они могли бы устранить обоих, но дали возможность рассказать родным о том, что они видели своими глазами", - написал пресс-секретарь.
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