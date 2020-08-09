В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки 75 лет назад

В Нагасаки прошли мероприятия в память об атомной бомбардировке, которой город подвергся ровно 75 лет назад. В воскресенье, 9 августа, в храме Ураками состоялась траурная служба по погибшим, еще одна церемония прошла в Парке мира. Из-за пандемии коронавируса число участников обеих церемоний было сокращено до 10 процентов от обычного количества гостей на подобных торжествах, к ним можно было присоединиться в режиме реального времени в интернете.

Выступая на торжественном мероприятии, мэр Нагасаки Томихиса Тауэ выразил надежду на сокращение ядерных вооружений Россией и США. По его словам, он ожидает, что намеченная на 2021 год обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) принесет в этой связи конкретные результаты. Тауэ отметил возросшую за последнее время угрозу применения ядерного оружия в мире, а также призвал мировых лидеров принимать усилия для преодоления атмосферы недоверия и стремиться к диалогу с целью ядерного разоружения.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий ядерного облучения.

Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 тысяч человек. 15 августа 1945 года капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне. До сегодняшнего дня тысячи людей в обоих японских городах страдают от последствий радиоактивного облучения.