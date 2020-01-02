В "Нафтогазе" оказались "не в восторге" от транзитного контракта с "Газпромом"

Глава "Нафтогаза" отметил, что в ходе переговоров одним из ключевых условий для продолжения транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой. Однако украинские законы в газовом секторе не соответствуют европейским и об этом хорошо знают в российской энергокомпании. "Газпром" не готов был брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому риски на себя взял "Нафтогаз", - добавил он.

Коболев подчеркнул, что Киеву крайне важно в ближайшее время закончить реформу газового сектора. Одной из главных проблем глава "Нафтогаза" назвал несанкционированный отбор газа некоторыми участниками рынка, крупнейшими из которых являются сбытовые компании и предприятия тепловой энергетики.

31 декабря "Газпром", "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины. В их числе - безотзывное соглашение об урегулировании споров. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам от 19 января 2009 года.

Об условиях подписания и параметрах нового транзитного соглашения стороны договорились 20 декабря 2019 года, после двухдневных переговоров. С российской стороны в них участвовал Миллер и министр энергетики Александр Новак, с украинской - министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и руководитель оператора газотранспортной системы страны Сергей Макогон.

Условия соглашения были закреплены в межправительственном протоколе. В частности, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных по решению Стокгольмского арбитража. "Газпром" это условие выполнил, о чем 27 декабря сообщил представитель российской компании. Подписать все соглашения стороны договаривались до окончания 29 декабря, однако сорвали дедлайн почти на сутки.

Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, новая сделка восстановила баланс интересов сторон, а "Газпром" в очередной раз подтвердил, что является "ответственным поставщиком и надежным партнером". Украина благодаря соглашениям получит более $7 млрд в течение пяти лет, стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Как и было ранее условлено, транзит газа в 2020 году составит не менее 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года - не менее, чем по 40 млрд куб. м.