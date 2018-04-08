По данным на 20:00 по Москве, в результате наезда на людей на улице в центре Мюнстера погибли три человека, около 30 пострадали. Шестеро госпитализированы в критическом состоянии. Мужчина, совершивший наезд, убил себя на месте происшествия.

SZ со ссылкой на источники в полиции утверждает, что нападение совершил гражданин ФРГ с психическими отклонениями - некто Йенс Р. 1969 года рождения. Речи о теракте с исламистской подоплекой не идет, отметило издание со ссылкой на собственные источники в полиции. Эти данные также подтвердили телеканалы NDR и WDR.

Газета Rheinische Post, источники которой ранее указывали на высокую вероятность теракта, пишет, что ясности в причинах произошедшего нет.

В субботу во второй половине дня водитель минивэна протаранил столики уличного кафе в центре Мюнстера - города на западе Германии в земле Северный Рейн - Вестфалия. Поступали данные о поиске двух сообщников злоумышленника или взрывчатки, но полиция это опровергла.

Генконсульство РФ в Германии сообщило, что к дипломатам не поступали данные о пострадавших россиянах.

Использование автомобилей для наезда на пешеходов - тактика, характерная для терактов последнего времени. Кроме того, СМИ отмечали, что ЧП в Мюнстере произошло в годовщину теракта в Стокгольме. В столице Швеции 7 апреля 2017 года грузовик въехал в толпу людей около универмага на главной пешеходной улице города. Погибли четыре человека, еще 15 пострадали.

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере

Вечером 7 апреля пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель в связи с трагедией в городе Мюнстер.

"В телеграмме соболезнования глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавили в Кремле.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, в свою очередь, заявила о готовности Вашингтона оказать любую необходимую поддержку Германии в расследовании произошедшего в Мюнстере.

"Президента Дональда Трампа проинформировали об ужасном нападении с использованием автомобиля в немецком Мюнстере… Хотя власти Германии пока не объявили о мотиве этого трусливого нападения на невинных людей, мы все равно его осуждаем и обещаем любую поддержку американского правительства, которая может понадобиться Германии", - заверила она (цитата по РИА "Новости").