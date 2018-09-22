Бывший охранник концлагеря Штуттгоф под Гданьском предстанет перед судом в Мюнстере. Процесс начнется 6 ноября, сообщает суд в пятницу, 21 сентября.
Мужчине сейчас 94 года, однако его будет судить коллегия по уголовным делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления ему не было 21 года. Учитывая состояние здоровья подсудимого, каждое заседание будет длиться не более двух часов, а между ними будут свободные дни. Сейчас запланированы 13 заседаний по этому делу до середины января.
Бывший охранник был членом СС, он обвиняется в причастности к убийству нескольких сотен человек в концлагере в период с 1942 по 1945 годы. По данным следствия, тогда сотни человек были убиты в газовых камерах, остальные погибли из-за чрезвычайных условий в концлагере, некоторым вводили яд в сердце, других убивали выстрелами в затылок. Прокуратура заявляет, что подсудимому было известно о способах убийства людей в лагере. Сам он эти обвинения отвергает.
Аналогичные обвинения выдвинуты против еще одного мужчины - ему 93 года, он живет в Вуппертале. Однако пока неизвестно, является ли он дееспособным.
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