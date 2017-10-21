Неизвестный в центре Мюнхена напал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ранения. Полиция ищет сорокалетнего мужчину на велосипеде.
© AFP / Scanpix

Полиция Мюнхена ищет мужчину, утром в субботу, 21 октября, напавшего с ножом на прохожих в центре города. По последним данным, неизвестный осуществил атаку на прохожих в пяти различных местах в центре города - на площадях Розенхаймерплатц и Пауланерплатц, а также на улице Штендлерштрассе. Пять человек получили неопасные для жизни ранения. Полиция призывает горожан к бдительности и воздержаться от посещения района возле Розенхаймерплатц.

Согласно предоставленному полицией описанию, подозреваемому около сорока лет, он передвигается на черном велосипеде, одет в серые брюки и зеленую спортивную куртку, имеет при себе рюкзак с туристическим ковриком.

Deutsche Welle
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