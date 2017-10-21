Полиция Мюнхена ищет мужчину, утром в субботу, 21 октября, напавшего с ножом на прохожих в центре города. По последним данным, неизвестный осуществил атаку на прохожих в пяти различных местах в центре города - на площадях Розенхаймерплатц и Пауланерплатц, а также на улице Штендлерштрассе. Пять человек получили неопасные для жизни ранения. Полиция призывает горожан к бдительности и воздержаться от посещения района возле Розенхаймерплатц.
Согласно предоставленному полицией описанию, подозреваемому около сорока лет, он передвигается на черном велосипеде, одет в серые брюки и зеленую спортивную куртку, имеет при себе рюкзак с туристическим ковриком.
СМИ: Белый дом блокирует публикацию новых документов об убийстве Кеннеди (7)
Американский президент Дональд Трамп заблокирует...
Испания готова ввести прямое правление в Каталонии (9)
Ожидается, что испанское правительство в субботу...
В Мюнхене неизвестный напал на прохожих с ножом (2)
Неизвестный в центре Мюнхена напал на прохожих с ножом....
Вашингтон: дальнейшее развитие отношений между РФ и США зависит от Кремля (10)
Вектор развития двусторонних отношений между РФ и США...
Израиль потребовал разъяснений от России после сожжения флага на форуме в Сочи (24)
Правительство Израиля обратилось в Министерство...
TOP новостей
Опрос: рейтинг "крестьян" самый низкий после выборов, восходят другие звезды (24)
Рейтинги правящего Литовского союза крестьян и зеленых...
Депутаты предлагают на Рождество выплатить пенсионерам по 100 евро надбавки к пенсиям (57)
Представители Избирательной акции поляков Литвы-Союза...
У подножия горы Гедиминаса ограничено движение (44)
Литовский национальный музей обратился в Вильнюсскую...
Ночь в Вильнюсе: водитель ехал на скорости 135 км/ч (8)
В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская дорожная...
Продолжаются поиски байкера: в них участвуют около 80 человек и спасатели (9)
В субботу утром семья, близкие, друзья и другие...