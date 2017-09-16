В Мюнхене начался 184-й Октоберфест

В Мюнхене открылся традиционный ежегодный праздник Октоберфест. Ровно в полдень по местному времени (13 часов мск) в субботу, 16 сентября, обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter) двумя ударами открыл первую бочку с пивом, дав официальный старт крупнейшему в мире народному празднику и пожелав всем "мирных гуляний". Первая кружка пива, по традиции, досталась премьер-министру Баварии - Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer).
Организаторы недаются, что до окончания Октоберфеста его посетят около 6 млн человек. Литровая кружка пива в этом году стоит около 10,95 евро - в среднем на 25 центов больше, чем год назад. Октоберфест продлится 18 дней - на сутки дольше обычного - из-за национального праздника 3 октября.
Усилены меры безопасности
В этом году в связи с террористической угрозой были существенно усилены меры безопасности. Впервые в истории гуляний организаторы начали пускать посетителей на территорию праздника только в 9 утра, когда Терезин луг покинули все грузовые автомобили. Полицейские, охраняющие порядок, снабжены закрепленными на одежде видеокамерами. Кроме того, дополнительные видеокамеры установлены по всей территории народных гуляний.
Улицы близ Терезиного луга были перекрыты еще несколько дней назад. На подъездах к этой территории установлены барьеры, которые должны предотвратить возможные теракты, совершаемые с помощью автомобилей.
Как и в прошлом году, территория Октоберфеста огорожена, допуск осуществляется только через официальные входы. Кроме того, как и годом ранее, запрещено приносить с собой рюкзаки и большие сумки, их можно оставить в специально предусмотренных камерах хранения.
В 2016 году было отмечено существенное сокращение числа посетителей, что связывают с опасениями терактов.
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