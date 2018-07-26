Опасения некоторой части американского сообщества относительно подарка президента России Владимира Путина его американскому коллеге Дональду Трампу - футбольного мяча - оказались не совсем напрасными.
Melania Trump, Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas
© Vida Press

В сувенире, врученном главе Белого дома во время саммита в Хельсинки, действительно обнаружили посторонний предмет - чип с крошечной антенной, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что о наличии чипа свидетельствует маркировка на мяче. Устройство способно передавать сигнал на телефоны неподалеку. Однако это не шпионское устройство, а рекламируемая Adidas функция мяча.

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Благодаря чипу фанаты, поднося свои мобильные устройства к мячу, могут получить доступ к видеозаписям с игроком, матчам и другому контенту.

В Adidas комментировать, может ли чип стать средством хакерской атаки, отказались. Согласно описанию на сайте компании, модифицировать чип нельзя.

"По фотографиям мяча невозможно определить, могли ли чип вынуть и заменить настоящим шпионским устройством или был ли весь мяч подделкой, лишь внешне напоминающей модель Adidas", - отмечает автор статьи в Bloomberg, перевод которой публикует "Интерфакс".

В материале отмечается, что в теории чип можно запрограммировать для запуска кибератаки на телефон. В 2015 году один инженер с помощью подобного чипа передал телефону запрос на открытие ссылки, которая, если пользователь соглашался ее открыть, внедряла вредоносный файл.

Но подобная многоступенчатая атака с помощью футбольного мяча представляется маловероятной, считает представитель гамбургского сообщества хакеров Chaos Computer Club Линус Нойманн. "Трампу придется проигнорировать многочисленные предостережения насчет безопасности и умышленно установить вредоносное ПО на своем устройстве", - сказал Нойманн. По его словам, успех такого взлома будет зависеть от того, поведется ли президент "на подобную бесхитростную атаку".

Мяч, о котором идет речь, был подарен Путиным Трампу во время их встречи в Хельсинки 16 июля. Таким образом глава Кремля проиллюстрировал свой ответ на вопрос о том, за какой стороной - российской или американской - в данный момент сохраняется очередь проявить инициативу в вопросах урегулирования сирийского конфликта.

"Хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне", - сказал российский президент. Трамп передал подарок своей супруге Меланье и пообещал, что он достанется их младшему сыну Бэррону.

Позднее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Трампа проверить подаренный ему мяч на наличие "жучков". В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что врученный Трампу Путиным подарок прошел стандартную проверку безопасности. А глава американской национальной разведки Дэниэл Коутс добавил, что "за мячом тщательно присматривают".

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