В сувенире, врученном главе Белого дома во время саммита в Хельсинки, действительно обнаружили посторонний предмет - чип с крошечной антенной, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что о наличии чипа свидетельствует маркировка на мяче. Устройство способно передавать сигнал на телефоны неподалеку. Однако это не шпионское устройство, а рекламируемая Adidas функция мяча.
Благодаря чипу фанаты, поднося свои мобильные устройства к мячу, могут получить доступ к видеозаписям с игроком, матчам и другому контенту.
В Adidas комментировать, может ли чип стать средством хакерской атаки, отказались. Согласно описанию на сайте компании, модифицировать чип нельзя.
"По фотографиям мяча невозможно определить, могли ли чип вынуть и заменить настоящим шпионским устройством или был ли весь мяч подделкой, лишь внешне напоминающей модель Adidas", - отмечает автор статьи в Bloomberg, перевод которой публикует "Интерфакс".
В материале отмечается, что в теории чип можно запрограммировать для запуска кибератаки на телефон. В 2015 году один инженер с помощью подобного чипа передал телефону запрос на открытие ссылки, которая, если пользователь соглашался ее открыть, внедряла вредоносный файл.
Но подобная многоступенчатая атака с помощью футбольного мяча представляется маловероятной, считает представитель гамбургского сообщества хакеров Chaos Computer Club Линус Нойманн. "Трампу придется проигнорировать многочисленные предостережения насчет безопасности и умышленно установить вредоносное ПО на своем устройстве", - сказал Нойманн. По его словам, успех такого взлома будет зависеть от того, поведется ли президент "на подобную бесхитростную атаку".
Мяч, о котором идет речь, был подарен Путиным Трампу во время их встречи в Хельсинки 16 июля. Таким образом глава Кремля проиллюстрировал свой ответ на вопрос о том, за какой стороной - российской или американской - в данный момент сохраняется очередь проявить инициативу в вопросах урегулирования сирийского конфликта.
"Хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне", - сказал российский президент. Трамп передал подарок своей супруге Меланье и пообещал, что он достанется их младшему сыну Бэррону.
Позднее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Трампа проверить подаренный ему мяч на наличие "жучков". В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что врученный Трампу Путиным подарок прошел стандартную проверку безопасности. А глава американской национальной разведки Дэниэл Коутс добавил, что "за мячом тщательно присматривают".
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружен чип (2)
Опасения некоторой части американского сообщества...
Посольство РФ ответило США на крымскую декларацию: Госдеп "живет в иной реальности" (6)
Посольство России в США отреагировало на заявление...
США закрепили в декларации, что признают только украинский Крым (21)
Государственный департамент США обнародовал...
Торговая война отменяется: США и Евросоюз договорились о торговле (21)
США и Евросоюз договорились работать вместе с целью...
Госсекретарь США рассказал о деталях встречи Трампа и Путина (7)
США не признают аннексии Крыма, настаивая на принципе...
TOP новостей
Амбициозные планы перевозчика в Литве омрачает тень Кремля: в законе есть брешь (11)
Скачиваешь приложение, вызываешь автомобиль и за...
Любовь закончилась: какой будет цена флирта с Кремлем для поляков Литвы? (45)
Отношения между Литвой и Польшей переживают перелом....
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (2)
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...
Депутата горсовета Титова на митинге в Клайпеде обсыпал мукой другой депутат Мэр Клайпеды призвал дать "принципиальную оценку" (181)
В четверг на митинге в Клайпеде члена Клайпедского...
Нелегально работающий мастером мужчина: жители Литвы переплачивают за услуги (49)
Доминикас, который после работы нелегально работает...