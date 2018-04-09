В МВД ФРГ хотят лишать джихадистов немецкого гражданства

Джихадистов, обладающих другим гражданством кроме немецкого, необходимо лишать гражданства ФРГ, считает парламентский статс-секретарь при министре внутренних Германии Штефан Майер. Об этом политик, принадлежащий, как и глава МВД Хорст Зеехофер, к партии Христианско-социальный союз (ХСС), заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe в воскресенье, 8 апреля. Соответствующий законопроект появится еще "в первый год работы нынешнего правительства", заверил Майер.

Кроме того, Майер поддержал требование Центрального совета евреев в Германии лишать вида на жительство иностранцев, совершивших преступления на почве антисемитизма. "Тем самым они демонстрируют, что выступают против наших свободно-демократических принципов и убеждений", — отметил он.

Ранее новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил о желании ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов. Существует "реальная проблема" депортации иностранцев, не получивших в Германии убежище, считает он. Одним из первых его действий на посту министра станет разобраться в этой ситуации.

"Почему это так? Какие законы необходимо изменить, какие процедуры необходимо изменить?" — перечислил Зеехофер нерешенные вопросы, сообщив, что намерен "принять соответствующие меры".

Ранее широкий общественный резонанс вызвали слова Зеехофера о том, что ислам не является частью Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно высказывала противоположное мнение. "Странно, что министр в свой первый рабочий день вступает в совершенно ненужную конфронтацию с главой правительства", — заявил, в частности, премьер-министр Нижней Саксонии, социал-демократ Штефан Вайль.