В Мумбаи потерпел крушение чартерный самолет: есть погибшие

В Индии упал самолет, принадлежащий правительству страны. Об этом сообщает Bloomberg.
© AP / Scanpix

По данным полиции, самолет упал в оживленном районе города Мумбаи, который является финансовой и развлекательной столицей страны.

Отмечается, что местные каналы показывают кадры, на которых видны горящие обломки лайнера. По данным NDTV, на борту находились примерно десять человек, трое из которых погибли в результате произошедшего. Как уточняется, крушение произошло недалеко от района Гаткопар, когда самолет заходил на посадку. Лайнер упал в месте, где строится дом.

Ранее сообщалось, что в Гвинее в результате крушения частного самолета погибли четыре человека. В результате крушения погибли граждане Польши, ФРГ, Кабо-Верде и Гвинеи.

Gazeta.ru
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