По данным полиции, самолет упал в оживленном районе города Мумбаи, который является финансовой и развлекательной столицей страны.
Отмечается, что местные каналы показывают кадры, на которых видны горящие обломки лайнера. По данным NDTV, на борту находились примерно десять человек, трое из которых погибли в результате произошедшего. Как уточняется, крушение произошло недалеко от района Гаткопар, когда самолет заходил на посадку. Лайнер упал в месте, где строится дом.
Ранее сообщалось, что в Гвинее в результате крушения частного самолета погибли четыре человека. В результате крушения погибли граждане Польши, ФРГ, Кабо-Верде и Гвинеи.
#Mumbai: A chartered plane has crashed near Jagruti building in Ghatkopar where construction work was going on. More details awaited pic.twitter.com/QvDGtJqYF3— ANI (@ANI) June 28, 2018
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