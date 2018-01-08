Максима Лахаткина и Алексея Пелевина задержали на Садовнической улице с газетами и воздушными шарами. Лахаткин рассказал изданию, что полицейские сочли действия активистов незаконным пикетированием. «Это абсолютно бессмысленная проверка», — сказал он. Волонтеров отвезли в отдел полиции «Замоскворечье». По словам Лахаткина, в отделе также находится фотограф штаба Константин Косачев. Лахаткин отметил, что у волонтеров изъяли агитационные газеты, наклейки две сумки «Навальный 20!8» и одну сумку «Париж 1968 — Москва 20!8».

Полицейские также провели досмотр вещей задержанных. На видеозаписи осмотра, которую активисты передали ОВД-Инфо, сотрудница полиции хлопает по руке молодого человека, который пытается забрать свою сумку после проверки. женщина говорит: «Сударь, попридержитесь, я вас прошу». Она также требует прекратить видеосъемку. По данным ОВД-Инфо, в парке «Зарядье» также были задержаны активистки штаба Навального Ольга Алексеева и Надежда Чуракова, которые раздавали газеты с предвыборной программой. Девушек отвезли в отдел полиции «Китай-город».

25 декабря Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты, сославшись на наличие у него непогашенной судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Верховный суд поддержал решение ЦИК об отказе регистрации группы избирателей, необходимой для поддержки выдвижения Навального. Оппозиционер намерен обжаловать это решение в Конституционном суде.

В 2013 году Кировский районный суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно, признав его виновным в совершении преступления по статье «Присвоение или растрата». Европейский суд по правам человека признал это разбирательство несправедливым и нарушающим права Навального. Политик считает, что право участвовать в выборах у него есть из-за положений Конституции, в которой говорится лишь о том, что кандидатами на выборах не могут быть люди, находящиеся в местах лишения свободы.