Вначале срок ареста продлили капитану катера "Бердянск" Роману Мокряку, а также матросам Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско и Сергею Цыбизову. Затем под стражей также были оставлены старшие матросы Михаил Власюк и Вячеслав Зинченко, капитан "Бердянска" Денис Гриценко и офицер контрразведки СБУ Андрей Драч. Далее оглашены аналогичные решения в отношении матросов Богдана Головаша и Сергея Попова, старшего матроса Владимира Терещенко и мичмана Андрея Шевченко.

Заседание в закрытом режиме

Суд также рассмотрит продление ареста в отношении еще 12 моряков. Заседание проходит в закрытом режиме, на нем присутствует украинский омбудсмен. В ходе заседания задержанные отказались давать показания.

25 ноября в ВМС Украины сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда. Позднее экипажи украинских судов — в общей сложности 24 человека — были арестованы.

В ФСБ России заявили, что катера и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России.

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива. Кроме того, штрафные меры в связи с инцидентом ввели США, Канада и Австралия.