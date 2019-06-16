В Москве прошел согласованный митинг за закон и справедливость для всех

На митинг на проспекте академика Сахарова в Москве пришли около 1600 человек, сообщает полиция. По оценкам журналистов, на мероприятии присутствовали примерно 600 человек.
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В Москве на проспекте академика Сахарова в воскресенье, 16 июня, прошел согласованный с мэрией митинг "Закон и справедливость для всех". Изначально демонстрация планировалась как акция в поддержку задержанного Ивана Голунова, но после освобождения журналиста лозунг был изменен.

Организаторы, среди которых владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также журналист RT Екатерина Винокурова, ожидали, что мероприятие посетят до 20 тысяч человек. По оценкам полиции, на митинге собралось около 1600 человек. Журналисты "Медузы" и "Дождя" насчитали примерно 600 участников демонстрации. Ни один из участников не был задержан.

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Владимир Соловьев сообщил "Интерфаксу", что официально пригласил прийти на митинг Ивана Голунова. "Все хотели бы услышать его рассказ о том, что было в прошедшие дни, и его мнение о том, как нам развивать гражданское общество", — заявил глава СЖР. Но Голунов на мероприятие не пришел.

В День России на акциях в поддержку Голунова задержали сотни участников

Ранее 12 июня, в День России, в Москве прошел несогласованный с властями митинг в поддержку Голунова. В ходе мероприятия полиция задержала несколько сотен человек, среди них были и журналисты, которые пришли на демонстрацию с редакционным заданием. Некоторым участникам акции назначили административные штрафы.

Еще один митинг в поддержку Голунова должен состоять на проспекте академика Сахарова 23 июня. Мероприятие организует Либертианская партия совместно с профсоюзом журналистов и работников СМИ. Демонстрация согласована со столичной мэрией.

Deutsche Welle
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