Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года. Он предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдове.
Президент Молдовы Игорь Додон категорически отказался промульгировать этот закон, который он расценил как "антидемократический". Додон вернул документ в парламент 21 декабря, но депутаты парламентского большинства 22 декабря повторно приняли его в той же редакции, без учета мнения президента.
Додон вновь отклонил закон, хотя по закону был должен промульгировать его после повторного представления. В результате Конституционный суд Молдавии отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия председателю парламента Канду.
Андриан Канду 10 января также подписал указы о назначении двух вице-премьеров и пяти министров. На пост вице-премьера по европейской интеграции назначен бывший вице-председатель парламента Юрий Лянкэ. Вице-премьером по реинтеграции, отвечающим за урегулирование в Приднестровье, стала Кристина Лесник, которая работала в МВД Молдовы.
Министром иностранных дел и европейской интеграции назначен Тудор Ульяновский, который до этого был послом Молдовы в Швейцарии. Министром экономики и инфраструктуры стал бизнесмен Кирилл Габурич, занимавший пост премьер-министра на протяжении четырех месяцев в 2015 году. Министром здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи назначена врач Светлана Чеботарь, которая занимала пост директора Республиканского Центра переливания крови.
Министром сельского хозяйства и продовольствия стал Ливиу Волконович, который до этого был ректором Государственного аграрного университета. Министром юстиции Молдовы вновь стал бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе.
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