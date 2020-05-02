В Молдавии коронавирус проник в психиатрические лечебницы

В Молдавии в двух из восьми центров временного размещения людей с ограниченными возможностями и в одном доме престарелых зафиксирована вспышка COVID-19. Пациентам центров (они созданы на базе бывших психоневрологических диспансеров) и психиатрических больниц сложно понять, как нужно за собой следить, чтобы снизить опасность заражения. Об этом говорят врачи. Эксперты же убеждены, что эти учреждения не готовы к форс-мажорным ситуациям, там просто нет соответствующих условий.

Источник инфицирования - медучреждение

Село Брынзены Единецкого района на карантине уже 10 дней. Там зафиксировано 89 случаев коронавируса, свыше 70 из них - в местном центре временного размещения людей с ограниченными возможностями или, как его называют по-старому, психоневрологическом интернате. Диагноз COVID-19 поставлен по крайней мере трети его пациентов (там находятся сейчас 231 человек) и 23 сотрудникам. Предположительно, источником инфекции стал сельский кабинет семейных врачей, где по совместительству работала одна из медсестер центра.

Интернат закрыли на карантин еще в начале апреля - раньше, чем все село. 14 суток не покидали центр сотрудники, чья смена выпала на тот день, когда было принято решение о его изоляции. Условий для такого длительного пребывания медперсонала здесь не предусмотрено, 13 человек ютились в одной комнате и пользовались общими удобствами. "Но отпустить сотрудников мы не могли, - рассказал в интервью DW директор учреждения Василий Паскар. - Они могли бы разнести заразу по своим домам, а медсестры и нянечки приезжают сюда из 10 сел".

Нескольких больных с тяжелой формой заболевания отправили в клинику города Бельцы, остальных лечат на месте. Это делает один-единственный терапевт центра. "Во-первых, это опытный доктор. Во-вторых, не знаю, кто еще согласился бы сейчас работать с нашим специфическим контингентом постояльцев", - объяснил Паскар. По его словам, и доктор, работающий непосредственно с больными COVID-19 (они переведены в отдельные палаты), и весь остальной медперсонал обеспечен всеми средствами защиты - костюмами, масками, бахилами и т.д. Все сотрудники и пациенты центра прошли тестирование на коронавирус.

На что жалуются молдавские врачи

Как сообщает официальный сайт кишиневской психиатрической больницы в поселке Кодру, там SARS-CoV-2 инфицировано 50 пациентов и 12 сотрудников. "Страшно ходить на работу, - признался в беседе с DW врач-психиатр, попросивший не называть его фамилию. - Две-три недели назад, когда в больнице уже было несколько случаев COVID-19 среди пациентов и медперсонала, вся наша защита состояла из масок (не всем даже хватило одноразовых), 10 халатов на месяц, перчаток и шапочек. В нашем отделении инфицированных нет, но после того, как заболели четыре буфетчицы, а пищеблок в больнице общий, на семейном совете было принято решение, что до середины мая я уйду в отпуск". Часть врачей, которые остались на работе, уже почти месяц живут в больнице.

В середине апреля местные СМИ распространили открытое письмо другого врача этой клиники, Ренаты Забелински, адресованное министру здравоохранения Виорике Думбрэвяну. Накануне глава Минздрава заявила, что заболевшие сотрудники клиники виноваты сами, потому что не соблюдали защитных мер. Обвинения врачей безосновательны, утверждает Забелински.

"Ситуация понятна и предсказуема для любой психиатрической клиники: если в нее попал один пациент с симптомами вируса, то скоро их будут десятки,- пишет она. - Потому что этим пациентам не объяснишь слово "изоляция" и правила гигиены". Кроме того, добавляет врач, "зараженного пациента не примет никакая другая больница, потому что у него есть сопутствующее психическое заболевание". Как стало известно DW от источника, пожелавшего остаться анонимным, больных с тяжелой формой COVID-19 отправляют в реанимационные отделения других больниц города. Но как только их выводят из тяжелого состояния - сразу возвращают на лечение в психиатрическую клинику.

Комментарий Минздрава по этому вопросу получить не удалось, все обращения DW остались без ответа. Обещание ведомства еженедельно проводить онлайн пресс-конференции, где журналисты могли бы сами задавать вопросы, не выполняется. На это указывается в распространенном 27 апреля письме, которое подписали ряд известных журналистов и сотрудников НПО из сферы масс-медиа.

"Не готовы к форс-мажору"

Психиатрические лечебницы и психоневрологические интернаты в Молдавии оказались не готовыми к карантину, полагает исполнительный директор Института прав человека Вану Жереги. Мест для полной изоляции пациентов этих учреждений, подхвативших еще и коронавирус, в интернатах нет, как и возможности протестировать всех пациентов всех временных центров размещения людей с ограниченными возможностями, отметил эксперт в интервью DW.

Поэтому, считает Жереги, необходимо разработать специальные протоколы по предупреждению, лечению, изоляции заразившихся людей в интернатах, чтобы с самого начала обезопасить медперсонал.

В молдавских центрах временного размещения людей с ограниченными возможностями содержатся сейчас около 2000 пациентов.