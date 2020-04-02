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Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у одного млн человек, скончались свыше 50 тысяч.
В мире уже больше одного миллиона инфицированных
© AP / Scanpix

Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 203 страны и территории.

Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у одного миллиона человек, от последствий заболевания скончались свыше 50 тысяч, выздоровели почти 194 тысячи. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США.

Deutsche Welle
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