Абсолютный монарх Свазиленда Мсвати III объявил о переименовании государства в королевство Эсватини, что означает "земля свази".
© Reuters/Scanpix

Абсолютный монарх Свазиленда Мсвати III в четверг, 19 апреля, официально объявил о переименовании государства в королевство Эсватини, что означает "земля свази". Это заявление он сделал во время праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III, передает агентство Reuters.

Журналисты отмечают, что ранее монарх уже неоднократно называл свою страны королевством Эсватини. В частности, он это делал во время выступления в Генассамблее ООН в 2017 году, в ходе заседания членов Африканского союза и на других международных конференция.

"Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет именоваться как королевство Эсватини", — заявил монарх. Он отметил, что прежнее название вызывало путаницу.

"Всякий раз, когда мы выезжаем за границу люди называют нас Швейцарией (на английском языке названия государств звучат схоже: Швейцария (Switzerland) и Свазиленд (Swaziland) — Прим. NEWSru.com)" — добавил Мсвати III.

Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население монархии составляет примерно 1,35 миллиона человек.

NEWSru.com
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