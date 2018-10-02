В связи с политикой президента США Дональда Трампа имидж страны в мире значительно ухудшился. К такому выводу пришли эксперты американского Pew Research Center, которые в мае и августе провели опрос среди 26,1 тысяч респондентов из 25 стран. Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 1 октября.
По мнению респондентов, Трамп менее способен эффективно управлять страной, чем Владимир Путин или Си Цзиньпин. В связи с политикой, которую проводит нынешняя администрация президента, снизилась и доля людей, благосклонно относящихся к США. Особенно сильно разница заметна на примере участников опроса из Германии. Если под конец президентского срока Барака Обамы 57 процентов немцев с одобрением относились к Соединенным Штатам, то в 2018 году таких осталось всего 30 процентов. Что касается самого Трампа, то ему доверяют лишь 10 процентов респондентов из Германии.
В свою очередь, имидж США остается высоким в Филиппинах, Израиле и Южной Корее - в этих государствах о стране положительно отозвались более 80 процентов респондентов.
Меркель в мире доверяют
Единственным лидером, которому доверяют более половины опрошенных, стала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel): ее деятельность положительно оценили 52 процента респондентов. На втором месте оказался Эмманюэль Макрон - президенту Франции верят 46 процентов участников опроса. В то же время лидеры Китая, России и США не пользуются доверием: к ним положительно относятся всего 34, 30 и 27 процентов респондентов соответственно.
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