Молодой президент Украины Владимир Зеленский предостерег своего российского коллегу и тезку Владимира Путина от эскалации вооруженного конфликта в Донбассе и от попыток говорить с новой украинской властью с позиции силы. "Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, — написал Зеленский на своей странице в Facebook в среду, 5 июня, обращаясь к руководителю Кремля и "командованию оккупационных сил в Донбассе". — Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии".

В Минске 5 июня прошла очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в которую входят представители Украины, России и ОБСЕ. Это первая после смены президента на Украине встреча Контактной группы. Украинскую делегацию на ней вновь возглавляет экс-президент страны Леонид Кучма. Перед встречей новый президент Украины Владимир Зеленский обещал, что его команда представит "конкретные предложения" и новые решения по Донбассу, подчеркнув, что новое правительство "не будет торговать территорией и суверенитетом Украины".

И вот, по итогам сегодняшней встречи Контактной группы стороны конфликта в Донбассе договорились подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон. Соглашение о прекращении огня может быть подписано уже на следующей встрече, которая состоится 19 июня. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос восстановления экономических связей в Донбассе. Представители Донецка, Луганска и Киева напрямую должны найти взаимоприемлемые решения насущных экономических проблем.

Представители Луганской народной республики (ЛНР) и Украины подтвердили готовность 10 июня провести разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

Напомним, что формально в настоящее время в Донбассе уже действует весеннее перемирие, которое началось 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск). Однако обе стороны конфликта его постоянно нарушают, виня в этом друг друга. Если соглашение о перемирии будет подписано, то это станет первым триумфом нового лидера Украины, который вел довольно жесткий заочный диалог с российским руководством.

Зеленский в Брюсселе на каждой встрече говорит о России-агрессоре



Пока в Минске шли переговоры, Зеленский в Брюсселе обсуждал с лидерами европейских стран и руководством НАТО "открытую демонстрацию" агрессии Кремлем.

На совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины особо отметил, что хотя он "готов вести переговоры с Россией и внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле". В этом Зеленскому и должны помочь НАТО и лидеры ЕС, с которыми глава Украины в эти дни на каждой встрече обсуждает, "как давить на агрессора" и "как принуждать его к миру".

Сегодня на встрече с президентом Европейского Совета Дональдом Туском Зеленский заявил, что одним из ключевых направлений его работы будет "противодействие российской агрессии, консолидация международной поддержки за независимость и территориальную целостность" Украины.

На встрече с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини президент Украины говорил об усилении совместного давления на Российскую Федерацию для освобождения украинских моряков и политических заключенных, а также о поддержке украинских граждан, "проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины".

Напомним, еще в апреле Зеленский говорил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным ради прекращения конфликта в Донбассе — это он считает своей первоочередной задачей. По его словам, чтобы добиться результата, необходимо изменить минский формат и вовлечь Москву в переговоры. Но на территориальные уступки он не пойдет. План Зеленского по прекращению войны состоит из нескольких этапов. Первым из них должно стать прекращение огня, а также обмен пленными и возобновление украинскими властями социальных выплат жителям региона.