Трехсторонняя контактная группа Романа Бессмертного (ТКГ) в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле "208 на 69".
Pagrobti ukrainiečių jūreiviai
© Itar-Tass / Scanpix

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что вчера на заседании ТКГ в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле "208 на 69", то есть 208 человек освобождает Украины и 69 - подконтрольные России боевики.

Статьи по теме:
Зеленский хочет давать гражданство украинцам из других стран  (2)
Европарламент требует от РФ освободить моряков и других украинских политзаключенных  (2)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Безсмертный сообщил на брифинге в Киеве.

"Самое важное – это то, что достигнуты договоренности относительно начала процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69", - заявил он.

По словам Безсмертного, украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру. "Мы могли даже сегодня сделать этот обмен", - сказал он.

Как заметил Безсмертный, предложение Украины было поддержано даже представителями ОРДО и ОРЛО, но против этого возразил Кремль.

"В конце концов договорились проводить процедуру "правовой чистки" (для обмена удерживаемых лиц - УНИАН). К этим 208 и 69 относятся лица с разной категорией "правовой очистки". Где-то это будет несколько дней, где-то это будет несколько недель, а по кому-то это будет несколько возможно месяцев, но эта процедура запущена", - отметил Безсмертный.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июля, на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске представители России как страны-оккупанта подтвердили содержание боевиками на Донбассе 69 украинских заложников и требуют от Украины освободить 208 человек.

УНИАН
Статьи по теме:

Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины? (19)

Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...

ВИДЕО: СБУ разоблачила российские спецслужбы на вмешательстве в выборы в Украине (2)

В Службе безопасности заявили, что спецслужбы России...

Суд оставил под стражей украинских моряков, задержанных в Керченском проливе (3)

Лефортовский суд в Москве оставил под стражей 13 из 24...

В мире

Зеленского просят обеспечить безопасность журналистов перед выборами

Институт массовой информации с начала года насчитал 88...

ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев телеканала "Рустави 2"

В Страсбурге поддержали решения грузинских судов,...

Сирийские повстанцы заявили, что Россия направила спецназ на помощь армии Асада

Россия на днях направила спецназ на помощь войскам...

Исследование: Facebook и Google следят за пользователями порносайтов

Эксперты Корнелльского университета в США провели...

В Минске договорились начать процедуру обмена по формуле "208 на 69" (1)

Трехсторонняя контактная группа Романа Бессмертного...

TOP новостей

Saulius Skvernelis Butai Tarandėje Nauji automobiliai

Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили (62)

Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...

Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (12)

"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...

Naikintuvas F-35 Estijoje F-15E

В воздушном пространстве Литвы – необычные учения: план обороны будут отрабатывать американские самолеты (36)

Поклонникам "Формулы 1" эта картина знакома и напоминает...

Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины? (19)

Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...

Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (4)

Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...