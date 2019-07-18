Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что вчера на заседании ТКГ в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле "208 на 69", то есть 208 человек освобождает Украины и 69 - подконтрольные России боевики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Безсмертный сообщил на брифинге в Киеве.
"Самое важное – это то, что достигнуты договоренности относительно начала процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69", - заявил он.
По словам Безсмертного, украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру. "Мы могли даже сегодня сделать этот обмен", - сказал он.
Как заметил Безсмертный, предложение Украины было поддержано даже представителями ОРДО и ОРЛО, но против этого возразил Кремль.
"В конце концов договорились проводить процедуру "правовой чистки" (для обмена удерживаемых лиц - УНИАН). К этим 208 и 69 относятся лица с разной категорией "правовой очистки". Где-то это будет несколько дней, где-то это будет несколько недель, а по кому-то это будет несколько возможно месяцев, но эта процедура запущена", - отметил Безсмертный.
Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июля, на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске представители России как страны-оккупанта подтвердили содержание боевиками на Донбассе 69 украинских заложников и требуют от Украины освободить 208 человек.
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