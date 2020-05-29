Согласно опубликованному документу, введение режима ЧС позволяет властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан, в том числе привлечь к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. Кроме того, руководство города получает возможность обратиться за помощью к властям соседних городов, штата Миннесота, а также федеральному правительству.

Фрей подчеркнул, что вынужден ввести режим ЧС, так как обязан "восстановить и поддерживать соблюдение правопорядка в Миннеаполисе, снизить и попытаться избежать возможных рисков в отношении населения и имущества, свести к минимуму опасность возникновения сбоев в работе городских служб, обеспечить работу местных органов власти, защищать здоровье и безопасность членов сообщества". Режим ЧС вводится сроком на 72 часа и может быть отменен городским советом. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз привлек Национальную гвардию США к поддержанию порядка из-за массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией.

Как пишет Politico, накануне участники протестов против произвола полиции ворвались в полицейский участок Миннеаполиса, расположенный недалеко от места гибели Джорджа Флойда, и подожгли его. Представитель полиции подтвердил, что полицейских из участка "эвакуировали в целях безопасности", передает CBC. После этого пресс-служба Нацгвардии сообщила, что в город введены 500 бойцов.

This is not a movie. This is America. Please pray for Minneapolis and St. Paul. #Minneapolisprotests pic.twitter.com/pge9NfiGqe — Joseph Brown (@JBrown3802) May 29, 2020

В том же районе, где был сожжен полицейский участок, отмечалось большинство случаев насилия: демонстранты били стекла торговых центров. Там же произошли пожары, в ходе одного из которых сгорело строящееся шестиэтажное здание на 200 квартир. Протесты также распространились на другие города США: демонстранты заблокировали движение в центре города Денвер, а днем ранее вышли на улицы в Лос-Анджелесе и Мемфисе.

27 мая в штате прошли уличные протесты, связанные со смертью чернокожего мужчины при задержании. Судя по видеозаписи происшествия, против местного жителя Джорджа Флойда был применен удушающий прием: белый полицейский наступил коленом на шею потерпевшего, который при этом хрипел и говорил: "Я не могу дышать!" Свидетели призвали офицера снять колено с шеи мужчины, указывая на то, что он не двигается. Задержанный остался без движения, после чего его положили на носилки и увезли в машине скорой помощи. Позднее стало известно, что задержанный скончался.

Полиция Миннесоты подтвердила, что мужчина на видео погиб в результате "несчастного медицинского случая" при "взаимодействии с полицией". Четверо полицейских уволены. Выступая перед журналистами, шеф полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо заявил, что полицейская практика, касающаяся "методов усмирения", будет пересмотрена.

К расследованию трагедии подключилось ФБР, однако на следующий день протесты под лозунгом "Black Lives Matter" продолжились. Один из протестующих был застрелен хозяином ломбарда из-за агрессивного поведения участников акции, которые начали нападать и грабить магазины. Раненый скончался в больнице. Также сообщается, что участники акции подожгли расположенный неподалеку магазин автомобильных запчастей, а группу полицейских в Миннеаполисе протаранил внедорожник. Водителя задержали. О жертвах и пострадавших среди служителей правопорядка не сообщается.