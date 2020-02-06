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В результате аварии погибли два человека, еще 30 человек получили травмы. Трагедия произошла на линии между Миланом и Болоньей.
В Италии утром в четверг, 6 февраля, сошел с рельсов скоростной поезд на линии между Миланом и Болоньей. Согласно сообщениям итальянских СМИ, погибли не менее двух человек, в том числе машинист, около 30 пассажиров получили легкие травмы.
Трагедия произошла возле города Лоди в 50 километрах к югу от Милана.
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