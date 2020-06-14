В Милане неизвестные облили красной краской памятник журналисту Индро Монтанелли, сообщает корреспондент информагентства AFP в воскресенье, 14 июня, отмечая, что это первый подобный случай в Италии. На постаменте статуи неизвестные написали "расист" и "насильник".

Монтанелли, скончавшийся в 2001 году в возрасте 92 лет, был одним из самых влиятельных итальянских журналистов XX столетия. Он основал газету Il Giornale и работал в издании Corriere della Sera. В 1935 году, во время правления диктатора Бенито Муссолини, Монтанелли добровольно отправился на войну с Эфиопией.

Одна из антифашистских организаций Италии обвиняет журналиста в том, что тот купил 12-летнюю девочку из Эритреи, женился на ней и сделал ее своей секс-рабыней. Ранее антифашисты призывали власти Милана убрать статую Монтанелли, однако получили отказ. На сторону города встал также МИД Италии.

Война с памятниками на фоне антирасистских протестов

Протесты против расизма возобновились во многих странах после того, как в конце мая в Миннеаполисе на севере США в результате жестоких действий белых полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд. В британском Бристоле демонстранты снесли с постамента памятник бригадному генералу в армии Конфедерации во время гражданской войны в США Эдварду Колстону и сбросили его в реку. В Лондоне протестующие демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана.

Власти Антверпена убрали с постамента памятник королю Бельгии Леопольду II - его правление известно крайне жесткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня расположена Демократическая Республика Конго. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала удалить с Капитолия 11 памятников, воздвигнутых в честь лидеров и солдат Конфедеративных Штатов Америки, в состав которых с 1861 по 1865 год входили 13 рабовладельческих штатов.