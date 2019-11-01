Украина готова к встрече в "нормандском формате" (между Украиной, РФ, Германией и Францией) уже в ноябре 2019 года, однако дата ее проведения в большой степени зависит от России. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в пятницу, 1 ноября, на брифинге в Киеве, который он провел совместно с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

По словам Пристайко, осуществляя подготовку к саммиту, Украина уже выполнила ряд договоренностей, в частности, согласовала "формулу Штайнмайера" и приняла участие в разведении сил в Станице Луганской и поселке Золотое. Днем ранее, 31 октября, Пристайко в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что последней предпосылкой для встречи в "нормандском формате" является разведение сил в Петровском.

Условия разведения сил под Петровским

Поднимая тему разведения войск в Донбассе на брифинге в Киеве в пятницу, глава украинской дипломатии заявил, что обстрелы, которые до сих пор происходят на этом участке, свидетельствуют о том, что "одна из сторон не хочет прогресса, потому что это последний шаг перед встречей". При этом Пристайко не сказал прямо, какая именно сторона переговоров "не хочет прогресса", однако подчеркнул, что Украина, французы и немцы "имеют готовность встретиться в ближайшее время.

"Это (готовность провести встречу в "нормандском формате". - Ред.) зависит от российской стороны. На сегодняшний момент, вы видите по их риторике, все сводится к тому, что мы все же в ближайшее время встретимся", - цитирует министра иностранных дел страны украинское информагентство УНИАН.

Ранее в пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября. По словам политика, для организации разведения сил необходимо, чтобы с момента последних обстрелов прошло семь дней.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.