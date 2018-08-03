"Все заявления господина Марчека о якобы "принадлежности Крыма РФ" и якобы "восстановления Москвой исторической справедливости в отношении Крыма являются ничтожными с правовой точки зрения. Безусловно, Украина предпримет соответствующие меры реагирования на нарушение нашего законодательства, а депутат Марчек был предупрежден украинской стороной о последствиях совершенных им шагов", - сказала она.
Украинская сторона ни в коей мере не считает посещение Крыма группой словацких бизнесменов во главе с Марчеком проявлением изменения словацкой политики в отношении Украины, отметила Беца.
"Действия депутата Марчека противоречат официальной позиции Словакии относительно статуса Крыма. Словацкая сторона неоднократно подтверждала принадлежность Крыма Украине", - пояснила пресс-секретарь МИД.
По ее словам, в состав "делегации" должно было войти большее количество представителей парламента Словакии, но благодаря работе посольства Украины в Братиславе ряд парламентариев отказался от прежних намерений, понимая правовые последствия.
В МИД также напомнили, что в заявлении внешнеполитического ведомства от 27 июля Словакия не признает результаты незаконного и нелегитимного "референдума" 2014 года, а оккупацию полуострова РФ считает нарушением основных принципов международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как известно, с 1 августа с визитом в оккупированном Крыму находится словацкая делегация во главе с депутатом Петром Марчеком. Он стал единственным политиком, который прибыл в Крым. Четверо других депутатов, которые планировали визит, в итоге отменили его. С Марчеком прибыли также 10 словацких предпринимателей.
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