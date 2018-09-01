В министерстве иностранных дел Украины заявили, что быстрая реакция МИД России относительно убийства главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко выдает российские попытки прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
Aleksandras Zacharčenka, Josifas Kobzonas
© Reuters / Scanpix

"Мегабыстрая реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", - написала Беца.

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31 августа российские СМИ сообщили о гибели Александра Захарченко в центре Донецка в ресторане "Сепар".

Позже СБУ подтвердила информацию о гибели Александра Захарченко в Донецке.

В России подтвердили гибель Захарченко и обвинили Украину в его убийстве.

Украинская правда
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