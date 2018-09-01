"Мегабыстрая реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", - написала Беца.

Мегаблискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченка свідчить, як мінімум,про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 августа 2018 г.

31 августа российские СМИ сообщили о гибели Александра Захарченко в центре Донецка в ресторане "Сепар".

Позже СБУ подтвердила информацию о гибели Александра Захарченко в Донецке.

В России подтвердили гибель Захарченко и обвинили Украину в его убийстве.