В МИД Австрии сообщили о хакерской атаке на компьютерные сети

Не исключено, что кибератака могла быть организована другим государством, говорится в заявлении министерства иностранных дел Австрии.
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Министерство иностранных дел Австрии в субботу, 4 января, подверглось масштабной хакерской атаке на свои компьютерные сети.

"Из-за тяжести и характера нападения нельзя исключить, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны некого государственного субъекта", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В австрийском МИДе подчеркнули, что прошлом другие европейские страны уже становились объектами аналогичных кибернападений. Однако в ведомстве не стали разглашать подробности типа хакерской атаки и ее последствий. В министерстве проблему обнаружили достаточно быстро и предприняли контрмеры. После ликвидации последствий нападения был создан специальный координационный комитет.

Кибератака произошла в день, когда в Австрии на федеральном внеочередном съезде партии "зеленых" формально была одобрена программа правительственной коалиции с Австрийской народной партией.

Deutsche Welle

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