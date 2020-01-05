Министерство иностранных дел Австрии в субботу, 4 января, подверглось масштабной хакерской атаке на свои компьютерные сети.
"Из-за тяжести и характера нападения нельзя исключить, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны некого государственного субъекта", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.
В австрийском МИДе подчеркнули, что прошлом другие европейские страны уже становились объектами аналогичных кибернападений. Однако в ведомстве не стали разглашать подробности типа хакерской атаки и ее последствий. В министерстве проблему обнаружили достаточно быстро и предприняли контрмеры. После ликвидации последствий нападения был создан специальный координационный комитет.
Кибератака произошла в день, когда в Австрии на федеральном внеочередном съезде партии "зеленых" формально была одобрена программа правительственной коалиции с Австрийской народной партией.
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В МИД Австрии сообщили о хакерской атаке на компьютерные сети
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