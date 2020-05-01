В ходе акции под названием "Митинг американских патриотов", которую инициировала организация Michigan United for Liberty, участники потребовали отменить с 1 мая ограничения на предпринимательскую деятельность, передает BBC. Они также стали требовать, чтобы их впустили в здание, а затем прорвались внутрь. 66-летний Деннис Сиглер рассказал, что он присутствовал на протесте из уважения к другим. "Я люблю свободу. В Америке мы должны быть свободны", - сказал он.

Законом разрешено носить оружие посетителям Капитолия. Однако когда вооруженные люди попытались спуститься с балкона в зал заседаний сената, их не пустили туда полицейские и парламентские приставы. В такой напряженной ситуации законодатели опасались за свою безопасность. По словам женщины-сенатора Дэйны Полеханки, некоторые из ее коллег, у кого были бронежилеты, поспешили надеть их.

Столкнувшись с таким общественным давлением, Палата представителей штата отложила свое заседание, так и не продлив режим самоизоляции. Одновременно была одобрена резолюция, дающая республиканцам право оспорить действия губернатора, пишет Znak.com.

Столкнувшись с таким общественным давлением, Палата представителей штата отложила свое заседание, так и не продлив режим самоизоляции. Одновременно была одобрена резолюция, дающая республиканцам право оспорить действия губернатора, пишет Znak.com.

В среду губернатор Гретхен Уитмер обвинила республиканцев в том, что они относятся к вирусу как к "политической проблеме", а не к кризису системы здравоохранения. В тот же день суд Мичигана отклонил иск пяти местных жителей к губернатору, в котором они просили признать распоряжения властей о введении карантинных ограничений неконституционными.

В суде подчеркнули, что возникшие из-за введенных ограничений трудности носят временный характер, а потому не идут в сравнение с тем ущербом, который коронавирус наносит зараженным, а также их близким.

Сейчас ряд ограничений в Мичигане ослаблен: жителям штата разрешается, но не рекомендуется путешествовать между местами проживания.

Как отмечает BBC, многие из сотен демонстрантов, собравшихся в Лансинге, не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в США насчитывается 1,7 млн зараженных коронавирусом. Более 63 тыс. человек скончались. Из них 3 788 человек умерли в Мичигане.