В Мельбурне белый внедорожник врезался в группу людей, находившихся на тротуаре рядом с остановкой трамвая. Пострадали минимум 14 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии, сообщает австралийская полиция.
© Reuters / Scanpix

Инцидент в Мельбурне произошел вечером 21 декабря, недалеко от железнодорожной станции Flinders Street. Очевидцы происшествия заявили, что белый внедорожник двигался с высокой скоростью около 100 км/ч. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора и въехал в наибольшее скопление людей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на свидетелей.

По словам одного из очевидцев, машина сбивала всех на своем пути и даже не пыталась затормозить. Другая очевидец рассказала местной радиостанции 3AW, что слышала крики и видела "разлетающихся повсюду людей". "Мы слышали этот шум… мы видели эту белую машину, она просто косила всех подряд", — сказала она.

В результате инцидента травмы получили 14 человек, они доставлены в больницы. Несколько раненых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Водитель автомобиля и еще один человек задержаны, сообщила полиция штата Виктория.

По оценке следователей, водитель действовал сознательно. Имеющаяся информация указывает на "преднамеренное деяние", сообщила полиция. О мотивах преступника пока ничего не известно.

Лидер оппозиции Австралии Билл Шортен написал в "Твиттере" о "шокирующих сценах" на месте инцидента и похвалил работу экстренных служб, сообщает Русская служба Би-би-си.

Почти год назад в Мельбурне случилась похожая трагедия. Водитель легкового автомобиля 20 января въехал в толпу на одном из городских перекрестков. В результате шесть человек погибли, еще около 30 получили ранения. Водитель машины, 26-летний Димитриус "Джимми" Гаргасулас был задержан. Тогда полиция не сочла инцидент терактом.

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