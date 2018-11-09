В Мельбурне преступник с ножом напал на прохожих. Перед этим он врезался на машине в торговый центр

По меньшей мере один человек погиб и еще двое пострадали во время нападения, совершенного в Мельбурне, сообщает The Guardian. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания.
© Reuters / Scanpix

Мужчина, личность которого пока не раскрывается, врезался на автомобиле в торговый центр Target Сentre. Когда машина загорелась, он напал с ножом на прохожих и полицейских. Нападавшего задержали и в критическом состоянии увезли в больницу.

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Представитель полиции сообщил, что во время атаки пострадали трое человек, один из которых скончался. Сообщается, что одного из пострадавших ранили в шею. Идет ли речь об умершем человеке или другом пострадавшем, пока неизвестно.

У полиции нет данных, что нападение связано с терроризмом. Полицейские не ищут сообщников нападавшего.

Медуза
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