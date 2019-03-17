В Мексике, рядом с американской границей, убили журналиста

Сантьяго Баррозо погиб от рук неизвестного налетчика, который несколько раз выстрелил в журналиста, стоявшего на пороге собственного дома. Об этом говорится в заявлении местной прокуратуры.
Баррозо работал журналистом в своем родном городе, расположенном в 32 км к юго-западу от границы с американским городом Юма в штате Аризона. Он вел на радио новостную программу, возглавлял информационный сайт Red 563, а также писал для еженедельной газеты Contraseña.
На данный момент неизвестно, связана ли смерть Баррозо с его работой. Это уже третье за год убийство журналиста в Мексике, одной из самых опасных стран в мире в плане безопасности сотрудников прессы.
По данным правозащитной организации Article 19, с 2012 года в Мексике были убиты по меньшей мере 46 журналистов.
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