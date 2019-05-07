В лайнере, который летел из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, находились 11 пассажиров и три члена экипажа. Отмечается, что в Лас-Вегасе пассажиры смотрели боксерский поединок. Обломки самолета были обнаружены в горах мексиканского штата Коауила. Издание Vuelo уточняет, что поиски лайнера продолжались более 12 часов.
В конце декабря 2018 года в мексиканском городе Кульякан легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения.
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