По данным властей Мексики, в результате землетрясения в стране погибли как минимум два человека.
Эпицентр землетрясения находится в 100 километрах к юго-востоку от города Пихихьяпан, а его очаг залегает на глубине 35 километров, сообщает геологическая служба США.
"Волны цунами до трех метров в высоту могут наблюдаться на берегах Мексики", - передает агентство Франс пресс сообщение Тихоокеанского центра предупреждения о цунами.
Также волны могут достигнуть Аргентины, Гватемалы, Эль-Сальвадора и других стран региона, но они будут слабее, чем в Мексике, отмечают в центре.
Землетрясение почувствовали в Мехико, который находится в нескольких сотнях километров от его эпицентра.
Очевидцы в городе говорят о сильных подземных толчках, в нескольких районах отключилось электричество. Толчки достигли города ночью - очевидец в беседе с агентством Рейтер рассказал, что люди выбегали из домов на улицы в пижамах.
О серьезных разрушениях или погибших сообщений нет.
Мексике также угрожает ураган "Катя", который сформировался в Мексиканском заливе в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, должен дойти до берегов Мексики в пятницу.
Накануне ураган "Катя" усилился - скорость ветра достигла 140 километров в час. Ураган достиг 300 километров в диаметре и сейчас находится к юго-востоку от города Тампико.
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