Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.
Самолет Embraer 190, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, выполнял рейс AM2431 из аэропорта "Хенераль Гвадалупе Виктория" в столицу страны Мехико.
Пострадали почти все пассажиры самолета, однако многие из них получили незначительные травмы и были выписаны из больницы. В настоящее время в больницах остаются 49 человек.
"Мы думаем, что в ближайшие часы многие их них будут выписаны и отправятся домой", - заявил губернатор.
Durango governor says no deaths have been reported after Aeroméxico airliner crash, but there are injuries. https://t.co/L2BfUs6iu8 - @NBCNews pic.twitter.com/mIPOUTzsyp— Breaking News (@BreakingNews) July 31, 2018
Самолет начал падение сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Примерно в 300 метрах от торца ВВП лайнер коснулся земли.
По предварительным данным, причиной катастрофы стали плохие погодные условия.
"При взлете самолет подвергся удару сильного порыва ветра, который заставил его резко снизиться и удариться о землю левым крылом, в результате чего отвалились оба двигателя", - сказал Хосе Росас Аиспуро на пресс-конференции.
Пассажирам удалось покинуть салон за несколько минут. Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.
В настоящее время в аэропорту работает команда Aeromexico, которая оказывает помощь пассажирам и их родственникам.
Corporaciones de emergencia y seguridad se encuentran en el km17 de la autopista Durango - Torreón atendiendo accidente de la aeronave, cede el paso a los vehículos de emergencia 🚨 pic.twitter.com/XR75WuMlai— PROTECCIÓN CIVIL DGO (@CEPCDurango) July 31, 2018
E-190 входит в семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолётов средней дальности производства бразильской компании Embraer.
Серия была анонсирована в конце 1990-х годов, серийное производство началось в 2002 году. К настоящему времени произведено более 500 самолетов типа E-190.
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