Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

Самолет Embraer 190, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, выполнял рейс AM2431 из аэропорта "Хенераль Гвадалупе Виктория" в столицу страны Мехико.

Пострадали почти все пассажиры самолета, однако многие из них получили незначительные травмы и были выписаны из больницы. В настоящее время в больницах остаются 49 человек.

"Мы думаем, что в ближайшие часы многие их них будут выписаны и отправятся домой", - заявил губернатор.

Durango governor says no deaths have been reported after Aeroméxico airliner crash, but there are injuries. https://t.co/L2BfUs6iu8 - @NBCNews pic.twitter.com/mIPOUTzsyp— Breaking News (@BreakingNews) July 31, 2018