В результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Aeromexico, который упал после взлета из аэропорта города Дуранго, никто не погиб, сообщил губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.
© AP / Scanpix

Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

Самолет Embraer 190, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, выполнял рейс AM2431 из аэропорта "Хенераль Гвадалупе Виктория" в столицу страны Мехико.

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Пострадали почти все пассажиры самолета, однако многие из них получили незначительные травмы и были выписаны из больницы. В настоящее время в больницах остаются 49 человек.

"Мы думаем, что в ближайшие часы многие их них будут выписаны и отправятся домой", - заявил губернатор.

Самолет начал падение сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Примерно в 300 метрах от торца ВВП лайнер коснулся земли.

По предварительным данным, причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

"При взлете самолет подвергся удару сильного порыва ветра, который заставил его резко снизиться и удариться о землю левым крылом, в результате чего отвалились оба двигателя", - сказал Хосе Росас Аиспуро на пресс-конференции.

Пассажирам удалось покинуть салон за несколько минут. Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.

В настоящее время в аэропорту работает команда Aeromexico, которая оказывает помощь пассажирам и их родственникам.

E-190 входит в семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолётов средней дальности производства бразильской компании Embraer.

Серия была анонсирована в конце 1990-х годов, серийное производство началось в 2002 году. К настоящему времени произведено более 500 самолетов типа E-190.

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