ДТП произошло в четверг около 22:00 в Сан-Мартин-Куаутлальпане (пригород Чалько), пишет Infopolitano. По вине водителя, который превысил скорость и не справился с управлением, пострадали 32 человека. Среди них оказались 14 детей, в том числе шестилетняя девочка. После аварии уцелевшие паломники вытащили из машины двух мужчин и забили их насмерть, а транспортное средство сожгли. Также были избиты еще два пассажира уничтоженного пикапа, но их спасли от смерти подоспевшие на место происшествия полицейские, сообщает El Horizonte.
Предположительно, среди погибших мужчин оказался водитель - виновник аварии. Также сообщается, что все четверо находившихся в пикапе мужчин были пьяны.
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