В Мексиканском заливе тропический шторм "Нестор" движется на Флориду

Предупреждения о тропическом шторме объявлены на юго-востоке Луизианы, в Алабаме и на северо-западе Флориды. В прибрежных районах из-за волн и высокого прилива ожидаются подтопления прибрежных районов. Кроме того, в этих штатах пройдут сильные дожди. В некоторых районах может выпасть более 15 см осадков.
По прогнозам, 19 октября тропический шторм обрушится на северо-запад Флориды, после чего продолжит движение через штаты Джорджия, Южная и Северная Каролина и 20 октября выйдет в Атлантический океан.
В этом году материковой части США достигли три тропических циклона - ураган "Дориан", тропические штормы "Имельда" и "Барри". Причем первые два вошли в список стихийных бедствий США 2019 года, ущерб от которых превышает миллиард долларов.
Напомним, от урагана "Дориан" в прошлом месяце пострадали Багамские острова, штаты Восточного побережья США и Атлантическая Канада. Его жертвами в США стали три человека во Флориде и Северной Каролине.
Тропический шторм "Имельда" несколько дней заливал дождями юго-восток Техаса. Здесь жертвами наводнений стали по меньшей мере 5 человек.
Тропический шторм "Барри" обрушился в середине июля на Луизиану. От него и его остатков пострадали несколько штатов с юга на север страны - до Иллинойса. Он привел к наводнениям, но обошелся без жертв.
В этом месяце на прибрежные районы в северо-восточной и восточной частях США оказал влияние тропический шторм "Мелисса". Высокие приливы подтопили населенные пункты в штатах Нью-Джерси, Делавэр, Виргиния, Мэриленд и Северная Каролина.
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