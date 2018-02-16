”Мы организовали сбор проб ДНК и сейчас организовываем процедуру опознания”, — сказал Пучков.
Кроме того, представитель оперативного штаба на месте авиакатастрофы заявил, что на месте крушения обнаружено около 5 тыс. обломков самолета.
”По состоянию на 14.00, обнаружено 4,77 тысячи обломков воздушного судна. Основные усилия пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на обследовании лесополосы”, — отметил источник.
Ранее сообщалось, что на записи, сделанной бортовым самописцем, слышно, как пилоты читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов и механизмов.
Самолет ”Саратовских авиалиний”, летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.
По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
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