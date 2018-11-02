"Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма", - написал Луценко.

Согласно информации на сайте предприятия, "Алчевский металлургический комбинат" - предприятие с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством. Ранее УНИАН сообщал, что российский олигарх хочет захватить "отжатый" боевиками Алчевский меткомбинат.