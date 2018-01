Участники акции устроили шествие с флагами Евросоюза. Они требовали, в частности, чтобы британский премьер-министр Тереза Мэй стремилась к более тесным отношениям с ЕС, сообщает Reuters. Акция прошла мирно и без задержаний.

Wow! It has been an amazing day. Thank you from #Manchester for Europe! We will #StopBrexit! #StopBrexitManchester pic.twitter.com/iCeMwLWEFy

— Manchester for EU (@Mcr4EU) October 1, 2017