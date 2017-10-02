Участники акции устроили шествие с флагами Евросоюза. Они требовали, в частности, чтобы британский премьер-министр Тереза Мэй стремилась к более тесным отношениям с ЕС, сообщает Reuters. Акция прошла мирно и без задержаний.
Wow! It has been an amazing day. Thank you from #Manchester for Europe! We will #StopBrexit! #StopBrexitManchester pic.twitter.com/iCeMwLWEFy
— Manchester for EU (@Mcr4EU) October 1, 2017
Она была приурочена к съезду правящей Консервативной партии, который начался в Манчестере 1 октября.
Он будет проходить еще три дня, участники съезда также обсудят Brexit.
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